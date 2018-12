Spunta il coltello nella lite per amore tra senzatetto, arrestato

Una lite tra due senzatetto per una donna ha portato all'accoltellamento di uno dei due, 51enne, all'interno del'ex centro sociale di via Pacinotti a Pistoia. Il luogo è stato tristemente noto per essere stato il luogo di un suicidio di un uomo extracomunitario. Ieri sera alle 22, dopo una serata di bagordi, i due clochard sono passati alle mani e poi è spuntato il coltello, che è andato a colpire la parte sinistra del tronco dell'uomo. L'aggressore è stato trovato e arrestato dalla squadra mobile dalla sorella, che abita a Chiesina Uzzanese.

