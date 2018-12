Carte di identità elettroniche, da gennaio prenotazioni per il rilascio

L’ufficio Anagrafe del Comune di Pisa comunica che dal prossimo 14 gennaio le carte di identità elettroniche saranno rilasciate soltanto su prenotazione. Dal 3 dicembre scorso, infatti, gli uffici hanno cominciato a rilasciare solo carte d’identità in formato elettronico e per evitare code e inutili perdite di tempo ai residenti che ne fanno richiesta viene disposta la prenotazione che potrà essere effettuata per telefono o tramite collegamento in Rete con il Ministero dell’Interno.

Per telefono è possibile chiamare tutti i giorni (dalle ore 09.00 alle 12.00) i seguenti numeri: 3336264260 (anagrafe centrale); 05036307 (ufficio decentrato di Marina di Pisa, via Camillo Guidi, n. 4); 0503161398 (sede distaccata di Riglione, in Piazza della Fornace); 050981231 (ufficio decentrato di Putignano, via Ximenes). Per le prenotazioni tramite Internet è possibile collegandosi alla pagina del Ministero dell'Interno AgendaCIE: https://agendacie.interno.gov.it/

Gli uffici che rilasceranno la carta di identità elettronica sono i seguenti:

Ufficio dell’Anagrafe (3336264260), sede centrale di Palazzo Gambacorti, piano terreno;

Ufficio decentrato 1 (05036307), via Camillo Guidi 4, Marina di Pisa (aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 e i martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00;

Sede distaccata di Riglione (0503161398), piazza della Fornace, Riglione (aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 e i martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00)

Ufficio decentrato 3 (050981231), via Ximenes, Putignano ( aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 e i martedì e del giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

