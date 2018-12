Al Conventino il mercatino di Natale dell’associazione Riccardo Magherini

Torna il mercatino di Natale dell’associazione Riccardo Magherini. L’appuntamento con la solidarietà è sabato 22 dicembre all’ex Conventino di via Giano della Bella per la quarta edizione. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Riccardo Magherini con il patrocino di Comune di Firenze e Cesvot. Sarà possibile acquistare abbigliamento e accessori vintage, oggettistica per la casa, piante e stelle di Natale, libri usati e gadget dell’associazione. Nel pomeriggio saranno inoltre messi all’asta vari oggetti da collezione, tra cui casacche originali della Fiorentina firmate dai calciatori, una maglietta firmata da Piero Pelù e una t-shirt celebrativa dei 25 anni di carriera della Bandabardò, firmata da tutti i componenti del gruppo. Saranno inoltre organizzati laboratori per bambini e offerti pandori e panettoni a tutti i visitatori. Il ricavato dell’evento, come di consueto, sarà utilizzato per promuovere e agevolare l’accesso alla pratica sportiva di bambini e ragazzi di famiglie svantaggiate e meno abbienti.

“Anche quest’anno una bella occasione per coniugare il ricordo con la solidarietà – ha detto l’assessore allo Sport Andrea Vannucci – Un mercatino nel nome di Riky per aiutare i ragazzi più svantaggiati ad avvicinarsi all’attività sportiva: ancora una volta il grande cuore di Firenze sarà il protagonista della giornata di festa”.

“Ringraziamo il Comune di Firenze e Cesvot – ha detto il vice presidente dell’associazione Andrea Magherini – per essere al nostro fianco in questa iniziativa benefica che portiamo avanti ormai da quattro anni, seguendo l’esempio di Riccardo, sempre pronto ad aiutare le persone più bisognose. Invitiamo tutta la città e in particolare tutte le famiglie a partecipare con i loro figli. Sarà anche un’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale, sempre con Riky nel cuore”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

