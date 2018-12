Allontanato dalla casa di famiglia dopo 10 anni di violenze

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Palazzo Pitti hanno notificato a un 50enne straniero un’ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (moglie e figli), emessa dal gip Frangini, su richiesta del pm Pestelli della procura di Firenze. L'uomo è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, accusato di aver maltrattato i figli minori e la moglie, con condotte minacciose, concretizzatesi anche in episodi di violenza, negli ultimi 10 anni . La donna, lo scorso 29 ottobre, ha presentato denuncia consentendo ai militari di raccogliere elementi utili per procedere.

