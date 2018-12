Alluvione di Livorno, chiesti rimborsi per 3 milioni

Si è chiuso il termine per la presentazione delle istanze di rimborso da parte delle imprese che hanno subito danni in occasione dell'alluvione del 9 e 10 settembre 2017 nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo. La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, cui la Regione aveva affidato la ricezione e l'istruttoria delle domande, ha diffuso i dati dello Sportello emergenza.

Sono 71 le istanze di imprese e partite IVA che hanno presentato la richiesta di aiuto economico allo Sportello, attivo dal 5 novembre al 14 dicembre. Di queste istanze, 69 sono le imprese e 2 le partite IVA. L'entità delle somme complessivamente richieste ammonta a 3.012.671,5 euro.

Le istanze ricevute e istruite dal personale dello Sportello emergenza imprese sono: a Livorno 44, per un totale di 1.212.957 euro; a Collesalvetti 24, per un totale di 1.523.843 euro;

a Rosignano 3, per un totale di 275.871,02.

L'ufficio ha ora trenta giorni per fare le verifiche necessarie, dopodiché sarà la Regione Toscana a portare a termine la complessa procedura per risarcire imprese e partite IVA.

La Camera aveva già gestito, oltre un anno fa, la prima fase della ricognizione dei danni causati dall'alluvione del settembre 2017. In quell'occasione, le imprese ed i professionisti avevano presentato allo Sportello camerale la loro istanza, sul modello C.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

Tutte le notizie di Livorno