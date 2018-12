Arrestato per spaccio a Montespertoli: ha 22 anni

Nel tardo pomeriggio di ieri, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Montespertoli hanno intercettato un giovane sospetto, che a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di grammi 12,00 di marijuana. La successiva perquisizione eseguita presso il domicilio dello stesso consentiva di rinvenire ulteriore medesima sostanza, nonché materiale atto al suo confezionamento. L’arrestato, A.R. classe 1996, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito presso la propria abitazione di San Casciano Val di Pesa, in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

