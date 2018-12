Arrivano 3,5 milioni di euro per il ponte di Fibbiana, Sostegni (Pd): "Opera strategica per il territorio"

«Un risultato importante». Così Enrico Sostegni, consigliere regionale del Pd, definisce la misura contenuta nel bilancio pluriennale della Regione Toscana, in approvazione in queste ore, con cui si stanziano 3,5 milioni di contributi straordinari ad Anas per realizzare il ponte sull’Arno tra Capraia e Limite e Montelupo. «Con questa misura – commenta Sostegni – si permette di completare il finanziamento complessivo che consentirà, una volta ultimata la progettazione, di realizzare quest’opera così importante e strategica per il nostro territorio»

La copertura finanziaria della spesa di 3,5 milioni, si legge nell’articolato del bilancio regionale risulta assicurata nell’ambito della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2021. L’intervento ha carattere straordinario ed una tantum per l’anno 2021.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Gruppo Partito Democratico

