Auditorium di Fiesole, il bando per renderlo fruibile dopo 15 anni

Entro la fine dell’anno il Comune di Fiesole pubblicherà nuovamente il bando per il completamento e la valorizzazione dell’Auditorium di piazza del Mercato a Fiesole. Chi si aggiudicherà la concessione dell’Auditorium potrà gestirlo ma dovrà prima completare l’edificio, sulla base della specifica funzione che intenderà svolgere nell’immobile, allestendo e arredando gli spazi. Ferma restando la destinazione culturale dell’edificio. Lo strumento scelto è quello della concessione di valorizzazione, una forma di partenariato fra pubblico e privato per lo sviluppo del patrimonio pubblico, con l’assegnazione a operatori privati dello sfruttamento economico per un periodo di tempo a fronte della riqualificazione del bene stesso. “La vicenda del nuovo Auditorium di Fiesole, voluto e costruito dalle precedenti amministrazioni e mai entrato in funzione, si trascina ormai da quasi quindici anni, con il seguito di polemiche sui costi e sul degrado di una struttura abbandonata senza aver mai visto un utilizzo”, spiega il sindaco di Fiesole, Anna Ravoni. “La nostra Amministrazione Comunale sta per porre fine a questa lunga odissea, così che si possa individuare chi possa terminare e gestire questo bene. Abbiamo messo a punto una strategia per uscire dall’impasse di un progetto che, va detto, nel 2004 è nato sbagliato per dimensioni, tipologia e modalità di esecuzione rispetto alla realtà locale”. Lo scorso anno, il bando era andato deserto.

Aggiunge l’assessore all’Urbanistica, Iacopo Zetti: “Uno studio dell'Università di Firenze ha evidenziato tutte le problematiche della gestione della struttura e da tale situazione siamo ripartiti per costruire un bando che permettesse al vincitore di poter gestire in equilibrio la struttura, con un budget iniziale a disposizione che gli permetterà di completare l'opera secondo un progetto di gestione. Questo è particolarmente importante per far sì che in un prossimo futuro la struttura sia un polo di attività e non l'ennesimo debito da assumere da una collettività locale già duramente colpita da politiche di investimento sbagliate”. Il vincitore della concessione potrà avvalersi infatti di un contributo per il completamento delle opere e degli interventi edilizi fino a un massimo di 1,1 milioni di euro. “Si tratta di fondi provenienti dalla Regione e vincolati a questo edificio, non soldi lasciati nel cassetto da amministrazioni precedenti”, spiega ancora il sindaco Ravoni.

Sottolinea Barbara Casalini, assessore alla Cultura: “L’obiettivo che mi sono sempre posta, lavorando a questo complesso problema, è che l'Auditorium possa diventare, a prescindere dalla specifica destinazione cui si rivolgerà in termini prevalenti, un punto di riferimento nella vita e nel tessuto sociale di Fiesole. Le potenzialità di questo spazio, infatti, sono in grado di poter ospitare non solo manifestazioni delle prestigiose istituzioni culturali internazionali che ruotano intorno alla nostra città, ma anche di farne un luogo familiare e apprezzato nella vita e nelle varie attività associative dei fiesolani”.

Chi si aggiudicherà la concessione potrà gestire Auditorium e bar per un periodo che va da un minimo di sei a un massimo di cinquant’anni. L’edificio si sviluppa su cinque livelli, dall’ingresso/foyer, con sala espositiva, fino al bar e alla terrazza panoramica sul tetto. La sala è composta di platea e galleria. I posti per gli spettatori sono 316. Le offerte potranno essere presentate fino al 20 giugno. La valutazione comincerà il primo luglio. Toccherà quindi alla prossima Amministrazione scegliere chi sarà il vincitore.

Fonte: Comune di Fiesole

