Il Basket Castelfiorentino batte l’Empoli Basketball 61-54 dopo un overtime

Serve un overtime per sancire la vittoria del Basket Castelfiorentino nella settima giornata del campionato di Prima Divisione con i ragazzi di Antonello Miranceli che battono il fanalino di coda Empoli Basketball per 61-54.

Match sentito come ogni derby che si rispetti e molto più sofferto del dovuto, con la truppa castellana che si adegua al ritmo blando e porta fino in fondo una partita che sarebbe stato necessario chiudere molto prima. Nell’overtime, però, i gialloblu salgono in cattedra e controllano abilmente fino alla sirena.

Avvio di gara con il freno a mano tirato per la squadra di casa che insegue nelle prime due frazioni (8-9 al 10′, 20-23 all’intervallo) con Manetti e Chesi che tengono in scia i gialloblu lottando su ogni pallone. Al rientro l’orgoglio castellano dà il via all’allungo, con Morandini e Donati sugli scudi (39-35 al 30′). Ultimo quarto convulso e punto a punto con gli ospiti che sul finale, grazie a due triple di Corti, passano a condurre a una manciata di secondi alla sirena. Ma ci pensa Gandolfo a centrare un’incredibile bomba allo scadere che vale l’overtime (45-45). Un Gandolfo che sale in cattedra anche nell’extratime e conduce i suoi ad una sofferta ma importantissima vittoria.

BASKET CASTELFIORENTINO – EMPOLI BASKETBALL 61-54

Parziali: 8-9; 20-23 (12-14); 39-35 (19-12); 45-45 (6-10), 61-54 (16-9)

Tabellino: Morandini 20, Manetti 9, Gradella 3, Calvani 2, Chesi 3, Donati 6, Bianchi 3, Fioravanti 4, Gandolfo 11, Tinti, Ulivieri, Bacchi ne. All. Miranceli.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa

