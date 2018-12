Basket femminile, a Firenze il torneo nazionale Under 14

Una tre giorni di basket femminile a Firenze con le giovanissime atlete Under 14 impegnate nel torneo nazionale a 16 squadre organizzato da Firenze per la Pallacanestro. Da venerdì 28 a domenica 30 dicembre appuntamento negli impianti del Pala Coverciano, Pala Sancat, Pala Africo e nella palestra della scuola Martin Luther King, con finali e premiazione che si svolgeranno domenica mattina al Mandela Forum: un’occasione per dedicare l’ultimo giorno di attività sportiva del 2018 a Nelson Mandela nel centenario della nascita. Un premio speciale sarà poi dedicato alla memoria di Piernicola Salerni, decano dei tecnici del basket toscani.

“Una bella occasione per tutto il movimento del basket fiorentino – ha detto l’assessore allo Sport Andrea Vannucci – Un torneo nazionale che vedrà impegnate tante giovanissime atlete in una tre giorni negli impianti fiorentini, con un omaggio speciale a Nelson Mandela per chiudere l’anno sportivo all’insegna dei diritti”.

“Questa bellissima disciplina sportiva – ha detto il presidente di Firenze per la Pallacanestro Renato Campinoti - può trovare un ulteriore sviluppo nella nostra realtà se cresce e si qualifica ulteriormente, insieme al settore giovanile, quello femminile. È il settore femminile l’ambito da cui il basket fiorentino può aspettarsi una crescita reale, con un effetto positivo sull’insieme della specialità sportiva, facendo crescere l’attenzione anche nell’ambito scolastico”. L’associazione Firenze per la Pallacanestro è supportata dallo sponsor Banca Cambiano.

