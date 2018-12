CasaPound Pontedera: "Millozzi vuole levarci l'agibilità, noi associazione culturale"

CasaPound interviene sulle dichiarazioni rilasciate negli ultimi due giorni dal Sindaco Millozzi in merito alla legittimità della presenza del Movimento sul territorio di Pontedera: "Il primo cittadino nell’obbiettivo di compiacere la sinistra radicale, unica parte politica che apprezza ancora il suo operato, è riuscito nell’ardua impresa di farci riconsiderare Stalin come paladino del pluralismo democratico – afferma la nota – A fronte di quasi 150 sedi CasaPound disseminate su tutto il territorio nazionale, mai si era assistito a tanto furore formalistico riguardante, a suo dire, il mancato rispetto di regolamenti tecnici. Sulla scorta di fantomatici inadempimenti presentati in forme elusive, ci giunge comunicazione che gli uffici comunali sarebbero intenzionati a toglierci l’agibilità della sede. Noi abbiamo costituito un’associazione culturale con tanto di regolare codice fiscale, stipulato all’Agenzia delle Entrate il contratto di comodato ed avviato e concluso, precedentemente all’inaugurazione dello scorso sabato, le pratiche di affiliazione con un associazione nazionale appartenente al terzo settore. Da questa associazione addirittura ci giungono voci di chiamate ricevute dagli uffici del Comune di Pontedera che chiedevano spiegazioni perché il procedimento di affiliazione a loro dire risulterebbe “molto rapido”: un ente pubblico che si lamenta dell’efficienza altrui! Come meravigliarsi? L’amministrazione pensi alla delinquenza diffusa e alla crisi di sicurezza che ormai dilaga in tutto il territorio invece di trovare scuse per impedire la regolare attività di un movimento politico legittimo, che si presenta regolarmente alle elezioni, ha numerosi consiglieri comunali in tutto il territorio e decine di migliaia di tesserati. Ovviamente i nostri avvocati stanno seguendo tutta la vicenda: non ci facciamo certo intimidire da questi metodi veterosovietici e lavoreremo ancora più determinati per la liberazione di Pontedera. Siamo forti dell’appoggio dei tantissimi cittadini di tutta Pisa e Provincia che anche all’inaugurazione, nonostante un clima di colorita contestazione creato dall’estrema sinistra fiancheggiata da Millozzi, sono venuti a trovarci entusiasti".

Fonte: CasaPound Pisa

