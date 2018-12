'Classe Invertita' all’Enriques di Castelfiorentino.

Sono già due anni che alcune classi del Tecnico Economico, guidate dalla Prof.ssa Donata Spadaro, docente di Francese, applicano il metodo didattico della “Classe Invertita” (Flipped Classroom).

Si tratta di capovolgere la tradizionale struttura dell’insegnamento, cosa resa possibile dall’introduzione delle nuove tecnologie, invertendo i tempi e i luoghi dell’apprendimento.

In classe, la docente dà delle indicazioni sull’argomento da affrontare attraverso dei link o attraverso delle video lezioni, di cui oramai i testi scolastici sono ampiamente provvisti. Fatto ciò gli studenti rifletteranno e studieranno l’argomento a casa per poi esporlo in classe, ad esempio con delle presentazioni video grazie all’uso della lavagna elettronica (strumento di cui ogni classe dell’Enriques è ormai provvista). In questa fase di confronto con i compagni, la docente è pronta ad intervenire al fine di dissipare ogni dubbio o incertezza sull’argomento trattato.

L’alunno diviene così parte attiva della sua formazione, ne è maggiormente coinvolto, acquista autonomia nello studio e risulta migliore anche il rendimento scolastico come comprovato sia dalle verifiche nel corso dell’anno che dai risultati delle certificazioni internazionali DELF.

