Classifica Sole24Ore, sindaco Conti: "Colpa di chi ci ha preceduti"

Il sindaco di Pisa Michele Conti è intervenuto questo pomeriggio nel dibattito in Consiglio Comunale sul programma di mandato 2018/2023 approvato a larga maggioranza. Oltre al voto favorevoli dei gruppi consiliari che lo sostengono, anche il consigliere Antonio Veronese della lista “Patto Civico” ha votato a favore, mentre i due consiglieri del Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Nel corso del dibattito Michele Conti ha anche commentato la classifica de “Il Sole24Ore” sulla qualità della vita.

«Esprimo soddisfazione per il mandato che il Consiglio Comunale consegna alla Giunta per i prossimi anni. Con il documento, votato a larghissima maggioranza, ci siamo prefissi una serie di obiettivi da perseguire in cinque anni impostando un lavoro che abbiamo già cominciato a mettere in pratica già in questi primi mesi. Sono soddisfatto del voto favorevole al documento del consigliere Veronese; segnale importante anche l’astensione del gruppo Movimento 5 Stelle. Rilevo che due candidati sindaci alle scorse elezioni non hanno votato contro al nostro programma di governo, questo ci sprona ancora di più a portarlo a compimento nell’interesse della città. Dunque, ancora più evidente si mostra l’isolamento del Pd cui non piace il nostro programma. Ma non è un problema, bisogna che si convincano che sono cambiati non solo gli uomini ma anche i metodi, i nostri non saranno accademici ma cerchiamo di essere concreti».

Con riferimento alla classifica de “Il Sole 24 Ore” sulla qualità della vita il sindaco Michele Conti ha detto: «Per quello che valgono le classifiche è comunque un dato che non possiamo non considerare. Inutile dire che non siamo soddisfatti né orgogliosi come pisani ma dobbiamo considerare questo dato il punto di partenza come amministratori pubblici. Da qui ai prossimi cinque anni si vedranno i risultati del nostro cambio di passo. La città ha già cominciato a cambiare ma i dati non possono registrarlo, perché sappiamo che queste classifiche si basano tutte sull’anno precedente. Chi c’era prima di noi ci ha consegnato una Città al 54° posto di una classifica generale che su tante graduatorie, purtroppo, è pure peggiore. Uno scivolamento verso il basso, come già accaduto nel 2017 e nel 2016. Dobbiamo invertire la rotta. Senza dubbio il settore peggiore è quello della sicurezza”. Un tema che, come sanno i cittadini e sa il Consiglio Comunale, sta molto a cuore ai pisani ed è ai primi posti della nostra agenda di governo. Va malissimo la 92^ posizione su 107 ed è triste vedere la nostra città alla 99^ posizione per scippi e borseggi e alla 104^ posizione per delitti legati agli stupefacenti. Né può consolare la 19^ posizione nel settore “Cultura e tempo libero” che ci deve, anzi, spronare a fare di più e meglio».

Fonte: Ufficio Stampa

