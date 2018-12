I Concerti delle Feste a Carmignano

Manca sempre meno al Natale e per cercare di vivere al meglio l’atmosfera della festa più magica dell’anno l’amministrazione comunale di Carmignano ha deciso di offrire ai cittadini un doppio concerto. Il primo appuntamento è per sabato 22 dicembre alle 17.30 allo Spazio Giovani di Comeana, all’interno della rassegna “Aspettando il Natale a Comeana”, con il Gospel di Natale diretto da Luca Luglio. Sul palco si esibiranno i July Gospel Singer.

Il concerto sarà preceduto alle 16.15 dalla presentazione del libro "Il Rovo: una storia spinosa" del grafico Cristiano Spinelli. Un affascinante libro pop up pensato per i bambini ma dedicato agli adulti, un volume sofferto e meditato nato in seguito all'incontro di un padre con la disabilità del figlio. Una testimonianza capace di trasmettere un messaggio di speranza, positività ed inclusione a chi, come lui, vive situazioni analoghe in famiglia, a scuola e nella società. Obiettivo dell'autore è quello di invitare i lettori ad avvicinarsi senza timore alle diversità e alle fragilità umane, così da poter insegnare a tutti fin da piccoli a non avere preconcetti sull'aspetto esteriore e gli atteggiamenti altrui, ma anzi aiutarli a capire che rispettando il prossimo diventiamo tutti più ricchi.

Il secondo appuntamento con i “Concerti delle feste” è per mercoledì 26 dicembre alle 21 nella pieve di San Michele Arcangelo (piazza SS. Michele e Francesco) con il Duo Flauto & Arpa. A suonare Tatiana Fedi al flauto traverso e Elena Maria Gaia Castini all’arpa che, nel giorno di Santo Stefano, allieteranno il pubblico nella splendida cornice della pieve con una serie di brani classici che vanno da Debussy a Schubert, passando per Bizet e Saint Saens e molto altro ancora.

“E’ ormai tradizione che Carmignano festeggi le feste natalizie a suon di buona musica – spiega l’assessore alla Cultura Stella Spinelli -. Anche quest’anno, quindi, ci siamo mossi per donare ai cittadini due appuntamenti di qualità, a cui abbiamo aggiunto però una chicca a cui teniamo particolarmente: la presentazione del Rovo, questo libro magico scritto da un nostro concittadino che riuscirà a incantare e commuovere, facendo riflettere sul valore della vita. Un momento perfetto per un Natale consapevole”.

I concerti sono a ingresso gratuito. Per informazioni è possibile consultare il sito del Comune (www.comune.carmignano.po.it) oppure contattare l’Ufficio Cultura (055 8750252 cultura@comune.carmignano.po.it)

