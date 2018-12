Consiglio regionale, protesta dei disabili a palazzo del Pegaso

Oggi, martedì 18 dicembre, si terrà una nuova seduta del Consiglio regionale. Poco fuori dal palazzo del Pegaso si è verificata la terza protesta nelle ultime settimane da parte di alcuni disabili. Circa 20 persone in carrozzina si sono riunite davanti al palazzo consiliare bloccando per alcuni minuti la circolazione nella centrale via Cavour. I manifestanti, in rappresentanza di varie associazioni, chiedono l'aumento dei fondi destinati al progetto Vita Indipendente per l'assistenza ai disabili gravi attraverso l'ausilio di accompagnatori. Attualmente sono stanziati 9 milioni di euro, ma sono ritenuti pochi dai manifestanti. Dalle 16 si è poi svolta normalmente la riunione consiliare.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

