Dieci anni di Battello Fluviale, premi per la lotteria dei passeggeri

Il servizio escursioni fluviali quest’anno ha raggiunto i dieci anni di vita e le 35 mila presenze. Festeggiato oggi, 18 dicembre, alle 16.30, il decennale del battello fluviale Andrea da Pontedera che inaugurò le sue corse nel settembre del 2008. Iniziativa che i cittadini di Pontedera e della Rotta, i due poli di partenza e arrivo, accolsero con grande calore e che da allora non è mai interrotta con presenze anche di turisti straniere e di molte località toscane. I passeggeri, compreso anche le molte gite sociali e quelle di festa, sono stati circa 37mila e il gradimento continua. Nell'occasione estratti i biglietti della lotteria gratuita distribuiti fra i passeggeri e con un premio di alcune cene.

Per festeggiare il successo della iniziativa, sono stati estratti tre biglietti tra quanti hanno partecipato alle escursioni dell'anno 2018. Nei giorni successivi ai tre vincitori sarà data notizia della vincita consistente in una cena per due persone offerta dal Comune di Pontedera, presso i ristoranti Fammilume, La Pescaccia, CacioCavallo.

Fonte: Comune di Pontedera

