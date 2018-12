Discarica del Cassero, Marcheschi (FdI) chiede chiarimenti sulle verifiche mancanti

In seguito al nostro intervento sulla stampa riguardo all’assemblea pubblica indetta a Casalguidi il 7 dicembre dal Comitato di Controllo della Discarica del Cassero, dove abbiamo rilevato la gravità delle affermazioni del rappresentante di ARPAT circa la mancata pubblicazione dei risultati delle verifiche annuali effettuate dall’organo di controllo presso l’impianto, il nostro consigliere regionale Paolo Marcheschi ha presentato ieri una interrogazione a risposta scritta per chiedere al Presidente della Regione Toscana chiarimenti in merito. L’interrogante chiede in particolare se quanto riferito dall’esperto di ARPAT in quella sede - e cioè che la pubblicazione dei dati delle analisi, spettante all’ente regionale, da un po’ di tempo non verrebbe da quest’ultimo effettuata per “motivi organizzativi” non meglio precisati- “corrisponda al vero e, nel caso di risposta affermativa, in che modo si intenda intervenire per porre rimedio in tempi brevi all’inadempienza”. Fratelli d’Italia riconosce il diritto dei cittadini serravallini ad accedere immediatamente e direttamente ai risultati degli esami condotti sulla discarica del Cassero e pretende che questo sia garantito a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Fonte: Fratelli d’Italia Serravalle Pistoiese

