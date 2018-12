Dragon Boat Canottieri Firenze, a loro la Coppa di Natale di Roma

Il 2018 sta per finire ma è ancora generoso di soddisfazioni per il settore Dragon Boat della Canottieri Comunali Firenze che si è aggiudicata, a Roma, la “Coppa di Natale” di quest’anno per la specialità “small boat”, detta anche draghino. Sul lago dell’Eur si sono sfidati in tutto cinquanta equipaggi di venti società sportive provenienti da tutta Italia, a testimonianza di quanto la specialità del dragone abbia raccolto energie e partecipazione tra le società remiere.

Agli equipaggi ormai veterani e plurimedagliati della società gigliata nelle categorie Master, si è aggiunta adesso anche una gagliarda compagine di Juniores, formata da atleti provenienti dal vivaio del centro avviamento allo sport della Comunali.

Proprio loro hanno conquistato un bel secondo posto nella gara disputata sulla distanza dei 200 metri. I ragazzi medaglisti d’argento sono: Masi, Bartolucci, Viliani, Bandinelli, Pierazzi, La Penna, Mauri e Franchini, che hanno avuto Gianna Carlucci come tamburina e Benedetta Pisinicca al timone.

Terzi classificati invece gli juniores che hanno gareggiato sui 200 metri con l’equipaggio composto da: Taglietti, Francini, Gatteschi, Ciarpaglini, Vecchietti, Enache, Magni e Passarella.

Dopo di loro, tre medaglie d’oro. La prime due sono andate al collo dei Master C misti e open, con: Papini, Sepe, Castagnoli, Raffa, Degl’Innocenti, Massai, Messana, Troni, Savoia, Giusti, Maciocco, Orsini, Genna e Caneschi, primi al traguardo dei 200 metri.

Sul gradino più alto del podio sono salite anche le atlete della categoria Master A femminile con: Biricolti, Carlucci, Papini, Chiara Pisinicca, Collesei, Taccetti, Santi, Bertini, Morgese, Biancalani, Molsa e con Miniati al tamburo e Benedetta Pisinicca al timone.

Fonte: Canottieri Firenze

