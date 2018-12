Droga nella bottiglia di birra, arrestato 24enne a Firenze

Alle 20 di ieri, lunedì 17 dicembre, un giovane è stato arrestato per spaccio a Firenze in zona Fortezza da Basso. In piazza Fallaci i carabinieri hanno scordo alcuni ragazzi seduti su una panchina. Alla vista delle pattuglie, i giovani - tutti tra 25 e 35 anni e di origini straniere - hanno cercato di allontanarsi in diverse direzioni.

Alla fine i militari li hanno bloccati e controllati. Uno dei giovani ha gettato una bottiglia di birra in un cestino pensando di non destare sospetti ma i carabinieri si sono accorti del gesto: ispezionato il cassonetto, hanno trovato la bottiglia, al cui interno si trovavano 26 grammi di marijuana confezionati in diverse dosi.

Il giovane, 24enne di origini nigeriane, è stato perquisito e trovato col altri grammi di marijuana. Perciò sono scattate le manette.

