Elezioni Pontassieve, Marini ha l'appoggio del Pd per il secondo mandato

L'Assemblea dell'Unione Comunale di Pontassieve del Partito Democratico, in data 17 dicembre 2018, ha deliberato all'unanimità la candidatura di Monica Marini a Sindaco del Comune di Pontassieve per le prossime elezioni amministrative previste per la primavera del 2019.

Per Monica Marini, Sindaco uscente, si tratta della candidatura al secondo mandato.

Soddisfazione espressa dal Segretario Comunale Tommaso Valleri: “Si è conclusa con l'Assemblea Comunale di ieri sera un percorso che ha visto il Pd di Pontassieve confrontarsi sia al proprio interno con gli organismi dirigenti sia all'esterno con la cittadinanza”.

“Ora – prosegue il Segretario Comunale – è il momento di attivarsi per un percorso aperto che veda il Partito Democratico promotore di un fronte ampio e inclusivo capace di riconfermare l'ottimo risultato delle elezioni amministrative del 2014”.

“A tal proposito – conclude Valleri – subito dopo queste imminenti festività daremo il via alle Commissioni di lavoro che si occuperanno della costruzione di una piattaforma programmatica da presentare ai cittadini di Pontassieve”.

Fonte: Pd Pontassieve

