Elezioni San Casciano, per il post-Pescini Pd e Sinistra ancora insieme

Da due mandati con la nostra Coalizione di Centrosinistra governiamo il Comune di San Casciano e in queste settimane stiamo concordemente definendo l’attuazione degli impegni presi con i cittadini con il passato programma legislatura. Nel contempo abbiamo rinnovato il reciproco legame di fiducia per la costruzione di una solida e partecipata proposta di governo della coalizione di centrosinistra per la prossima stagione amministrativa. Una proposta di coalizione che auspichiamo sia perseguita anche per il governo della nostra Regione.

In questi anni segnati dalle difficoltà di una crisi nazionale e internazionale senza precedenti l'Amministrazione Comunale è riuscita, pur in presenza di un restringimento significativo delle risorse, a mantenere, consolidare e qualificare ulteriormente i servizi per la cittadinanza e ad ottenere risultati confortanti su temi cruciali come investimenti, lavoro, solidarietà, integrazione, cultura, scuola e ambiente: una base solida su cui costruire, in un percorso partecipato con i cittadini e le forze sociali, una proposta di governo per il Comune di San Casciano in Val di Pesa che guardi al futuro.

Il nostro impegno come Partito Democratico e Sinistra per SanCasciano quindi sarà indirizzato, fin dai prossimi giorni, a favorire un confronto con la cittadinanza al fine di costruire un programma di governo della nostra comunità che faccia tesoro delle critiche e proposte che ci verranno presentate. Al termine di questa fase di ascolto e interlocuzione presenteremo le proposte per il governo del nostro Comune.

Vogliamo costruire una coalizione ampia, civica, progressista e aperta a tutte quelle sensibilità civili, sociali e politiche che condividano valori di uguaglianza, giustizia sociale, solidarietà, impegno civico e democratico, che si propongano per un percorso comune e condiviso di responsabilità amministrativa. Per un futuro migliore e meno incerto per tutta la nostra comunità.

Fonte: artito Democratico - Sinistra per SanCasciano

