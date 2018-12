Enel rinnova le cabine a Lastra e Scandicci: due mattinate di stop

Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico fiorentino: domani, mercoledì 19 dicembre, e giovedì 20 dicembre, infatti, la società elettrica effettuerà due interventi per il restyling di alcune cabine elettriche tra i territori comunali di Lastra a Signa e Scandicci.

Gli impianti, che trasformano l’energia da media a bassa tensione per portarla ad attività, esercizi commerciali e abitazioni, saranno rinnovati attraverso la sostituzione della componentistica elettromeccanica. Nel dettaglio, le squadre operative di E-Distribuzione doteranno le cabine di nuove apparecchiature motorizzate, gli innovativi sezionatori IMS, che consentiranno di completare l’automatizzazione di un’ampia porzione di rete elettrica. Inoltre, i tecnici della società elettrica realizzeranno una nuova impermeabilizzazione degli impianti per garantire sicurezza ed efficienza del servizio elettrico.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha diviso su due giorni e ha programmato per domani e giovedì. Grazie a bypass da linee di riserva, l’azienda circoscriverà l’area del “fuori servizio” a gruppi ristretti di civici nelle vie coinvolte, nel modo in cui segue:

- Mercoledì 19 dicembre, dalle ore 8:00 alle 12:30, Lastra a Signa, pochi civici di via San Romolo, via Da Vinci, via Mazzetta, via Naiale, via Valle Pucci, via Carcheri, via della Chiesa di San Romolo, via Pianacci, via Guerrina, via Codilungo, via Del Pollaiolo, via Valle, via San Lorenzo, mentre nel territorio comunale di Scandicci stesso orario pochi civici di via di Marciola, via di Roncigliano, via dell’Oratorio, via Roveta, via delle Fonti, via Cerchiaie.

- Giovedì 20 dicembre, dalle ore 8:30 alle 16:00, Scandicci, pochi civici di via San Michele, via di Marciola, via San Niccolò, via dell’Oratorio, via di Mosciano, via delle Croci, via dell’Arrigo, via Fabbrica, via Coltinuova, via San Martino alla Palma, via Canto alle Gracchie, via Partingoli, via di Roveta, via Poggiona.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

Fonte: Enel

Tutte le notizie di Lastra a Signa