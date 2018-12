Ex Elettra di Piombino, un tavolo per seguire la fase di passaggio verso la ripresa dell'attività

Un nuovo incontro con i rappresentanti di Snowstorm, Filctem-Cgil. Flaei-Cisl e Uitec-Uil - convocato dal consigliere per il lavoro del presidente Rossi, Gianfranco Simoncini - ha consentito stamani di fare il punto sulla vicenda della ex centrale a carbone Elettra di Piombino.

Il tavolo ha preso positivamente atto che il processo autorizzativo necessario per riprendere l'attività produttiva con nuovi apparati sta procedendo e, come emerso dall'ultima riunione della conferenza dei servizi del 12 dicembre scorso, autorizzazione e AIA (autorizzazione integrata ambientale) dovrebbero perfezionarsi entro la prossima primavera.

I rappresentanti di Snowstorm erano accompagnati da quelli di Metaenergia, che gestirà la centrale una volta terminato l'iter autorizzativo. Insieme hanno informato che l'obiettivo è quello di far partire la centrale con i nuovi motori dal primo gennaio 2021. In questo senso verrà anche presentata domanda per i bandi ministeriali di "capacity market", la modalità di produzione di elettricità a richiesta. Ribadita anche la disponibilità alla riassunzioni - dal 15 dicembre è cessata la corresponsione della Naspi - che si renderanno necessarie per il funzionamento della centrale rinnovata.

Simoncini, concludendo l'incontro, ha assicurato che la Regione manterrà aperto il tavolo sulla centrale piombinese per consentire un'azione di monitoraggio su tutta la complessa fase di passaggio necessaria per la ripresa dell'attività.

