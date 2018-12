Ex vetreria Lux, nuova asta: ribasso di 850mila euro

Una speranza per riqualificare la frazione della Torre, recuperando l’area che un tempo ospitava la vetreria Lux. Il prossimo 18 gennaio il complesso andrà nuovamente all’asta, con un ribasso di oltre 850.000 euro rispetto all’importo di partenza della sessione di settembre, andata deserta.

La frazione della Torre, come è noto, è fortemente caratterizzata per essere stata centro di produzione del vetro.

A memoria di questa storia, oltre al museo, allestito nella torre del Trecento, di proprietà privata rimane l’area di quella che fu la vetreria Lux, fondata nel 1967 sulle fondamenta della settecentesca Fornace Nardi.

Intorno nei primi anni del 2000 le fornaci de La Torre si spensero e l’azienda venne trasportata nella zona de Le Pratella, secondo un piano urbanistico che prevedeva il trasferimento di tutte le fabbriche al di fuori dei centri abitati.

È così che poco dopo iniziarono i lavori per la realizzazione di un complesso residenziale che prevedeva la realizzazione di nuovi appartamenti e di spazi pubblici con funzioni di ritrovo per i cittadini, una piazza, giardini e la sistemazione di via del corso, oltre a 60 nuovi posti auto.

La ditta è poi fallita e il cantiere è rimasto fermo, con gli appartamenti realizzati a grezzo.

L'auspicio dell’amministrazione è che venga trovato un acquirente interessato a proseguire l’intervento, recuperando e valorizzando così una frazione di Montelupo che per le caratteristiche e le emergenze storiche e artistiche rappresenta un fiore all’occhiello della città.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito delle aste giudiziarie:

https://www.astegiudiziarie.it/

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

