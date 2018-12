Galleria degli Uffizi, è tempo di pulizie di Natale

Pulizie di Natale agli Uffizi. L'intervento, portato a termine nella giornata di ieri, è stato condotto negli ultimi due lunedi, consueta giornata di chiusura settimanale in Galleria. I lavori hanno riguardato tutti gli spazi del museo, inclusi gli angoli meno accessibili come i lucernari: per arrivare a pulire anche in questi punti difficili, è stato utilizzato un 'ragno' meccanico, dotato di un enorme braccio metallico capace di estendersi fino a 15 metri di altezza.

Fonte: Ufficio stampa

