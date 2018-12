Motorino contro pedone, due feriti in centro a Santa Croce

Due feriti non gravi e una dinamica ancora da chiarire. A Santa Croce sull'Arno alle 15 di oggi, martedì 18 dicembre, si è verificato un incidente nella centralissima piazza Matteotti.

A rimanere ferite, fortunatamente in modo lieve, sono state due donne, una 73enne e una 47enne. La prima era a piedi e stava attraversando la strada, la seconda invece era in sella al suo motorino e stava percorrendo la piazza in direzione Castelfranco di Sotto. La donna alla guida del motorino è una postina e il ciclomotore è quello in dotazione a Poste Italiane.

Stando a una prima ricostruzione pare che il motorino abbia investito la 73enne mentre stava attraversando la strada ma il tutto è ancora al vaglio della polizia municipale di Santa Croce sull'Arno, sul posto per i rilevamenti del caso. La strada è rimasta chiusa per quasi quaranta minuti, causando un po' di traffico in centro.

Oltre a due automediche erano presenti pure le ambulanze della Misericordia di San Miniato e della Misericordia di Empoli, che hanno portato le due donne al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli in codice verde.

