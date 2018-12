Incontro a Pisa tra il presidente Angori e il nuovo prefetto Castaldo

Il Presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, ha ricevuto stamani nella sede di Via Nenni il nuovo Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, in visita alle istituzioni locali nella giornata del suo insediamento. Durante il colloquio il Presidente Angori ha espresso il suo augurio di buon lavoro al Prefetto per l’avvio del nuovo incarico assicurando la massima collaborazione da parte della Provincia di Pisa nell’affrontare le necessità che il governo del territorio propone quotidianamente.

Fonte: Provincia di Pisa - Ufficio stampa

