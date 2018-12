Intossicato da monossido carbonio, grave 30enne

Aveva acceso la stufa per scaldarsi ma è rimasto intossicato dal monossido di carbonio. Il 30enne, originario del Senegal, è ricoverato in prognosi riservata. L'intossicazione da monossido di carbonio forse è dovuta al cattivo funzionamento di una stufa. Il fatto è accaduto la notte scorsa alla periferia di Massa in un piccolo alloggio dove viveva. I vicini si sono accorti di fumo che usciva dall'abitazione e hanno chiamato i vigili del fuoco, che una volta sul posto hanno chiamato il 118 mettendo in sicurezza la zona. Il 30enne è stato prima trasportato all'ospedale Noa di Marina di Massa e poi trasferito nella camera iperbarica dell'ospedale Cisanello a Pisa dove è ricoverato reparto di rianimazione in prognosi riservata. Indagini in corso da parte della polizia.

