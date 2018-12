La bistecca alla “fiorentina” torna in Piazza San Lorenzo per una veglia di Natale assolutamente speciale. Sabato 22 e domenica 23 dicembre nel cuore di Firenze, all’ombra delle Cappelle Medicee, i cittadini potranno scegliere le loro strenne natalizie a Km Zero nel grande Mercato Campagna Amica targato Coldiretti. Con l’occasione la mitica “fiorentina” torna nella Piazza di origine, infatti la tradizione narra che nel Cinquecento, in occasione di una festa che si teneva proprio in Piazza San Lorenzo, venisse distribuito un bue girato allo spiedo, davanti al quale alcuni turisti inglesi affermarono “beef steaK”, cioè fetta di manzo che ben presto diventò “bistecca”. E cosi nell’ultimo week and prima di Natale i molti fiorentini alla caccia dei regali potranno assaggiare la vera “fiorentina” offerta da Coldiretti in collaborazione con la Cooperativa Agricola di Firenzuola che si appresta a seguire l’iter per il riconoscimento di Patrimonio dell’Unesco.

“La Toscana è uno scrigno di prodotti agro-alimentari di qualità che rappresentano un patrimonio frutto del lavoro di intere generazioni di agricoltori impegnati a difendere nel tempo la biodiversità e le tradizioni alimentari – ha detto Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana - ed è un bene comune, non solo economico ma anche culturale, per l’intero Paese che oggi possiamo offrire con rinnovata sapienza dei nostri produttori che interpretano la multifunzionalità arrivando sino alla commercializzazione attraverso i mercati Campagna Amica”.

La rivoluzione di questi mercati ha conquistato i consumatori italiani guadagnando un numero eccezionale di preferenze soprattutto in Toscana, una delle regioni dove gli acquisti dal produttore hanno raggiunto numeri da primato. Decisiva per l’affermazione della filiera corta, la vasta rete di vendita organizzata e controllata dalla Fondazione Campagna Amica a cui fanno riferimento oltre 20 mila agricoltori in Italia di cui più di 1.500 nella nostra regione. In terra toscana si contano 70 mercati contadini e 20 botteghe distribuiti in tutte le province, 1.000 fattorie con la vendita diretta, dove arrivano prodotti coltivati su circa 15.000 ettari di terreno.

“L’obiettivo dei Mercati di Campagna Amica è quello di continuare a potenziare la rete della vendita diretta per le imprese agricole, e al tempo stesso creare oasi interattive di grande valore sociale e culturale per i cittadini – ha detto Antonio De Concilio, direttore Coldiretti Toscana - perché i nostri mercati sono un luogo di informazione, formazione, divertimento, didattica, con consigli per coltivare mini orti su terrazzi, balconi e davanzali, per risparmiare riutilizzando gli avanzi e con acquisti oculati con l’aiuto del tutor della spesa e per apprendere da specialisti dell'alimentazione il valore nutrizionale degli alimenti”.

Un appuntamento da non perdere quindi sabato 22 e domenica 23 dicembre dalle 10 alle 20 in Piazza San Lorenzo nel “cuore” di Firenze. Sabato 22 alle 11 il taglio del nastro con le autorità presenti.

Fonte: Coldiretti Firenze

