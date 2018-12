Da domani, mercoledì 19 dicembre, saranno effettuati lavori di rifacimento del manto stradale nelle zone dove risultano particolari criticità dovute alla radici delle alberature vicine alle carreggiata che col tempo hanno rialzato la pavimentazione creando pericolosi dossi e spaccature sull’asfalto.

Per motivi di sicurezza da domani la ditta incaricata dal Comune interverrà con l’obiettivo di ripristinare la normalità. Nelle zone dove sono previsti gli interventi saranno possibili rallentamenti, disagi al traffico e temporanee chiusure dei tratti.

Ecco le strade interessate dai lavori:

- Zona Stadio, Via Pentathlon, uscita parcheggio piazzale PalAramini;

- Zona Stadio, Viale Olimpiadi, tratto adiacente piazzale PalAramini;

- Piazza Giacomo Matteotti, tratto da Via Mazzini a Lungarno Dante Alighieri;

- Piazza Matteotti, tratto da Via Dogali a Via Mazzini.

In questi tratti sono già stati apposti i cartelli stradali temporanei per il divieto di sosta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

