Natale di cultura, con MuDEV arriva 'Regala i tuoi musei'

Natale si avvicina e per chi vuole ‘regalare cultura’ o anche solo tante occasioni per organizzare delle gite fuori porta, il MuDEV Museo Diffuso Empolese Valdelsa, torna a proporre anche per il 2018 Regala i tuoi musei, la possibilità di donare agli amici una, anzi, tante, visite al museo. Grazie alla Credenziale del Pellegrino dell’arte con soli 15 euro si possono visitare, nell'arco di un anno, ben 20 musei situati negli 11 Comuni dell’Empolese Valdelsa. Il biglietto unico quindi diventa un regalo di Natale rivolto ai cittadini e ai turisti, pretesto per trascorrere tante giornate in modo diverso dal solito e scoprire, oltre ai musei, i borghi che li ospitano.

Ma quanto costano questi regali?

– biglietto individuale: 15 euro (si risparmiano ben 37 euro rispetto ai 52 euro del costo di tutti i biglietti degli spazi visitabili)

– biglietto famiglia (2 adulti e 3 bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni): 35 euro

E dove potete comprarli?

Comune di Castelfiorentino: Museo di Santa Verdiana, BeGo Museo Benozzo Gozzoli

Comune di Cerreto Guidi: MuMeLoc Museo della Memoria Locale

Comune di Certaldo: Palazzo Pretorio

Comune di Empoli: MUVE Museo del Vetro

Comune di Fucecchio: Museo Civico

Comune di Gambassi Terme: Mostra permanente La produzione vetraia a Gambassi (secoli XIII – XVI)

Comune di Montaione: Gerusalemme di San Vivaldo

Comune di Montelupo Fiorentino: Museo della Ceramica, Museo Archeologico

Comune di Montespertoli: Museo Amedeo Bassi, Museo della Vite e del Vino

Comune di Vinci: Museo Leonardiano, Casa Natale di Leonardo

Ma anche il MuDEV – per il Natale 2018 – farà un regalo ai suoi visitatori più affezionati: chi fosse già in possesso del biglietto unico ed avesse completato entro il 13 gennaio 2019 la visita di tutti i musei (ovvero almeno 19 timbri sullaCredenziale del pellegrino dell’arte, poiché in inverno il Museo di Arte Sacra di Montespertoli e il Museo civico di Montaione sono chiusi), riceverà in regalo la shopper del MuDEV, una borsa rossa in tessuto da utilizzare per lo shopping o il tempo libero. Sarà sufficiente recarsi in una delle biglietterie dei musei per ritirala mostrando il passaporto completo.

La promozione Regala i tuoi musei e la possibilità di completare il tour e ricevere la shopper omaggio sono disponibili fino al 13 gennaio 2019.

