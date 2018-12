Nuova luce in centro storico a Montelupo, lampioni dentro un'unica rete

Proseguono gli interventi finalizzati a migliorare, sistemare e rendere più accogliente il centro cittadino. A breve inizieranno i lavori di sistemazione dell’illuminazione pubblica.

Gli impianti sono ormai datati e presentano problemi sia in termini di manutenzione che di efficienza. Per questa ragione l’intera rete è stata ripensata.

Le aree interessate dal progetto sono via Roma e ponte sulla Pesa, piazza della Libertà, corso Garibaldi, via Baccio da Montelupo, via Nuova, via Giro delle Mura, via XX Settembre, via Centi, piazza Marconi, Lungo Pesa, via Tassinari, via del Castello, vicolo Sinibaldi, via Gramsci e via Pavese, piazza Matteotti.

Gli impianti prima parcellizzati diventeranno un’unica rete, più semplice da gestire e che potrà intergrata con altri servizi “intelligenti” quali monitoraggio messaggistica informativa, trasmissioni dati senza fili e rilevazione dell’inquinamento ambientale e della qualità dell’aria.

I vecchi corpi illuminanti saranno sostituiti con apparecchi a led, ciascuno dei quali può essere gestito da remoto per interventi su guasti e regolazione dell’illuminazione.

Complessivamente si interverrà su 145 corpi illuminanti e sono state individuate tre diverse tipologie: le lanterne per l’area del castello, i dischi (che riprendono modelli utilizzati negli anni Quaranta e Cinquanta) e apparecchi incassati.

Il progetto, per come è stato congeniato, presenta alcune peculiarità.

In primo luogo mira a valorizzare i luoghi d’interesse della città, attraverso un’illuminazione monumentale di opere artistiche (fra cui quelle realizzate per Materia Prima, che saranno anche monitorate con impianti di videosorveglianza), palazzi storici, mura cittadine e alcune ceramiche di particolare pregio.

L’utilizzo di impianti a led consente di agire contemporaneamente per migliorare l’illuminazione e abbattere il consumo: si stima una riduzione di 68.460 Kwh/anno, corrispondenti a circa 14.000 euro.

«Sono tanti gli interventi fatti dall’amministrazione comunale sul centro storico al fine di renderlo accogliente per i cittadini e attrattivo per i visitatori. La riqualificazione dell’illuminazione pubblica rappresenta un nodo cruciale in questo passaggio . Gli impianti vecchi erano spesso interessati da guasti, la cui causa non era spesso facilmente identificabile, la stratificazione nel tempo dei punti luce dava origine ad un’illuminazione non omogenea con zone al buio ed altre intensamente illuminate. Interveniamo per riqualificare l’estetica, valorizzando i nostri punti di eccellenza, ma anche e soprattutto per abbattere sensibilmente il consumo energetico. Da non sottovalutare, infine, la possibilità di dotare gli impianti di funzioni accessorie come punti wi-fi e possibilità di avere la filo diffusione. Chiedo la collaborazione dei cittadini affinché ci supportino in questo progetto finalizzato a rendere più accogliente e sicura la città a beneficio di tutti», afferma il sindaco Paolo Masetti.

