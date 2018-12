Nuove strisce pedonali in città, tre attraversamenti rialzati

Più sicurezza per i pedoni: in arrivo tre nuovi attraversamenti pedonali a Santa Maria a Monte. “Si tratta di tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati, tutti posti su strade Provinciali, che serviranno a garantire una viabilità più sicura e un miglior spostamento per chi decide di muoversi a piedi. Saranno così dislocati: due in via Bientina, rispettivamente uno all'incrocio con via Pelosa e l’altro in prossimità del dislivello a metà di via Bientina, mentre il terzo sarà realizzato in via provinciale Francesca all'ingresso del comune, in prossimità dell’intersezione con via I Maggio. Questi interventi, ai quali nei prossimi tempi ne seguiranno altri, hanno lo scopo di garantire una maggiore sicurezza ai pedoni, rallentando la velocità dei veicoli in transito. Con questo ulteriore intervento sulla viabilità, questa Amministrazione vuole sottolineare come la sicurezza di ogni cittadino sia da sempre un obiettivo fondamentale di governo”. Così l'assessore alla viabilità Roberto Michi.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

