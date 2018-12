Ospedale di Cecina, l'evento per 20 anni dall'apertura

Sarà una mattina sospesa tra passato e presente quella organizzata per giovedì prossimo, 20 dicembre, in occasione dei 20 anni dall’apertura dell’ospedale di Cecina. I protagonisti di allora e di oggi della sanità e, in più generale, delle istituzioni saranno fianco a fianco per ricordare il grande lavoro compiuto negli anni Novanta per arrivare ad inaugurare la struttura, ma anche e soprattutto quello fatto nei due decenni successivi per far crescere la qualità dei servizi offerti.

L’evento, aperto alla cittadinanza, prevede il ritrovo alle 10.30 nell’atrio di ingresso in via Montanara con l’attuale direttore del presidio ospedaliero, Giovanna Poliseno, il sindaco di Cecina, Samuele Lippi e il direttore generale della Azienda USL Toscana nord ovest, Mauro Maccari, a fare gli onori di casa ed accogliere, tra gli altri, l’assessore alla sanità della Regione Toscana, Stefania Saccardi.

Nella biblioteca spazio poi ai ricordi con l’allora sindaco di Cecina, Claudio Vanni, la ex direttrice sanitaria, Maria Grazia Rastelli, il progettista della struttura, Giancarlo Iualè, l’ex presidente della allora USL 14, Mario Volpato, per poi arrivare al recente passato con Maria Teresa De Lauretis, ex direttore generale e Paolo Lucchesi, ex responsabile della zona distretto.

A conclusione, oltre all’intervento dell’assessore regionale, Stefania Saccardi, la consegna dei diplomi “Io c’ero” riservato a coloro che furono i protagonisti del trasferimento nel 1998 e l’istallazione di una targa celebrativa in ricordo dei 20 anni trascorsi.

Fonte: Azienda Usl Toscana nord ovest - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Cecina