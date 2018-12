Parchimetri nuovi, SiamoEmpoli: "Poteva essere occasione per far sparire zone a pagamento"

Sono finalmente arrivati i nuovi parchimetri a Empoli ma ci dispiace non poter condividere l’entusiasmo della sindaca Barnini. In primo luogo perché siamo andati avanti per troppo tempo in una situazione di non conformità alla normativa; soprattutto vogliamo di nuovo sottolineare che il “Piano di mobilità urbana” a Empoli fa acqua da tutte le parti. Sul trasporto pubblico e sulle piste ciclabili siamo più volte intervenuti. Adesso vogliamo fare una domanda: “Perché non si è presa al volo l’occasione dell’acquisto dei nuovi parchimetri per rivedere il numero esorbitante di stalli a pagamento nella nostra città, le famigerate strisce blu?” Nel centro di Empoli e nelle vie immediatamente adiacenti niente da dire, ma SiamoEmpoli afferma che molti stalli a pagamento più distanti dovevano in questa occasione sparire, magari aggiornando il Piano. Per intenderci, da via Sanzio e via Verdi a via D’Azeglio e tutta la zona di via Tripoli e via XX settembre ed anche la zona di Cascine e via Cappuccini e altre zone ancora potrebbero benissimo avere gli stalli bianchi con il disco orario, necessario per favorire il ricambio e la fluidità del traffico veicolare (residenti a parte). Invece la giunta Barnini continua a vedere i cittadini come “polli da spennare”, prescindendo da qualsiasi valutazione di merito. La nostra proposta avrebbe gli stessi effetti della situazione attuale ma farebbe risparmiare un po’ di euro all’anno agli automobilisti empolesi.

Fonte: SiamoEmpoli

