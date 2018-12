Prete in auto con bimba, iniziato il processo a don Paolo Glaentzer

Da oggi, 18 dicembre, si celebra a porte chiuse il processo a carico di don Paolo Glaentzer nel palazzo di giustizia di Prato. Il parroco di una chiesa della provincia di Firenze è accusato di violenza sessuale su una bambina di nove anni. Il sacerdote lo scorso 23 luglio è stato sorpreso in auto on la piccola da un passante. Don Glaentzer, che è agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Bagni di Lucca, è arrivato in tribunale a bordo di un furgone della polizia penitenziaria. Nell'udienza di oggi si sono costituiti parte civile genitori della bambina, l'arcidiocesi, il Comune di Calenzano e la bambina stessa attraverso il suo tutore. Rigettata dal gip la richiesta dell'avvocato difensore di don Paolo Glaentzer di una perizia psichiatrica per il parroco. Il processo con rito abbreviato è aggiornato al 5 marzo 2019.

