Project Financing, Lega San Miniato: "7 milioni su 10 da pagare, conto salato per i cittadini"

"La Corte di Appello di Roma, chiamata in merito alla controversia tra il Comune di San Miniato e il concessionario privato in riferimento alla esecuzione del contratto di Project financing stipulato nel 2005, ha inferto un duro colpo alla parte pubblica. La Corte ha infatti deciso che dei 10 milioni di euro che il Comune di San Miniato è stato condannato a risarcire, per sette di essi può essere chiesta l’immediata esigibilità a carico del Comune, mentre per gli altri tre per il momento ci sarà una sospensiva.

L’importo della penale di 10 milioni e la sua immediata esigibilità per un importo di 7 milioni è un fatto gravissimo per il bilancio comunale. E’ indispensabile che l’amministrazione riferisca immediatamente ai cittadini sulla grave vicenda, che sottrarrà nell’immediato ingenti risorse alla comunità di San Miniato.

Considerato che la necessità di versare sette milioni di euro al concessionario privato potrebbe avvenire a breve, il Comune deve dire ai cittadini come intende reperire in pochi giorni la ingente somma, che è pari a circa un quarto delle entrate annuali del Comune, e a cosa in futuro dovranno rinunciare i cittadini del Comune di San Miniato a causa della sanzione.

Poichè la penale di 10 milioni è conseguenza di inadempienze amministrative e burocratiche dell’Amministrazione comunale è indispensabile che sia data notizia ai cittadini di come ciò sia stato possibile e degli eventuali provvedimenti assunti o in corso di assunzione nei confronti dei presunti responsabili.

Molte cose non sono mai state chiare nella redazione, approvazione e svolgimento del Project financig stipulato nel 2005.

Ora, in presenza di una penale di 10 milioni a carico dei cittadini del Comune di San Miniato, i quali in futuro dovranno per colpa altrui rinunciare a molti servizi o pagare di più ciò che riceveranno, è giunto il momento di fare completa chiarezza su questa vicenda e conoscere gli eventuali responsabili del più grosso disastro amministrativo, finanziario e politico che ha colpito San Miniato negli ultimi settant'anni".

Lega San Miniato

Tutte le notizie di San Miniato