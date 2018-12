Risultati dal vivaio gialloblu: vittoria per U18 Gold, U14 femminile e U13

Under 18 Gold

Grande vittoria esterna per i ragazzi di Luigi Vertaldi che a Siena sponda Virtus si impongono in volata per 75-76 in uno scontro diretto estremamente importante anche per la classifica. Gara bella e combattuta tra due squadre che si sono date battaglia per quaranta minuti, con i gialloblu autori di una buonissima prestazione da parte di tutto il collettivo.

Primo quarto in perfetto equilibrio (20-22 al 10′), con i locali che tentano un mini allungo nella seconda frazione andando al riposo lungo sul +4 (38-34). Al rientro dagli spogliatoi la partita procede punto a punto con la Virtus al 30′ ancora con la testa avanti (58-54). Si gioca tutto in un finale al cardiopalmo, con i gialloblu bravissimi a non mollare, fino a quando i due liberi finali di Cicilano valgono il +1 e danno il via alla festa castellana.

VIRTUS SIENA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 75-76

Parziali: 20-22, 18-12, 20-20, 17-22

Tabellino: Cavini 23, Talluri 7, Cicilano 16, Castellacci 9, Turini 17, Fontanelli 4, Giannetti, Luari ne, Tinti, Fabrizzi, Montagnani. All. Vertaldi.

Under 14 Femminile

Nella penultima gara della prima fase di campionato le ragazze di Dario Chiarugi e Fabrizio Iserani portano a casa una vittoria importantissima imponendosi tra le mura amiche sulla Pallacanestro Femminile Firenze per 64-50 e riscattando così la sconfitta, ancora indimenticata, in cui erano inciampate all’andata per un solo punto.

Buonissima prestazione dell’intero collettivo castellano che di fatto mantiene sempre saldo in mano il controllo del match, dal primo all’ultimo minuto. In avvio infatti le gialloblu sono brave a mettere subito le cose in chiaro e al 10′ conducono 12-5. Nella seconda frazione la sfida procede sui binari dell’equilibrio, ma le ragazze di Chiarugi difendono abilmente il vantaggio accumulato andando al riposo lungo sul 31-19. Poi, nella ripresa, la truppa castellana dà lo strappo decisivo: un break di 20-9, infatti, permette alle gialloblu di scappare definitivamente (51-28 al 30′) e così l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

BASKET CASTELFIORENTINO – PALL. FEMM. FIRENZE 64-50

Parziali: 12-5, 19-14, 20-9, 13-22

Tabellino: Capitani 9, Barbella 28, Campatelli 9, Ibrahimi 2, Mugnaini 6, Cappelli 10, Dani, Risoli, Taddei, Costa, Sanesi, Betti. All. Chiarugi. Ass. Iserani.

Under 13

Si chiude con la vittoria a Fucecchio sul parquet della Folgore la prima fase di campionato dei ragazzi di Claudio Calvani che espugnano il parquet avversario per 40-86 chiudendo dunque al primo posto e imbattuti.

La partita, di fatto, dura giusto il tempo del primo quarto quando i padroni di casa riescono a stare al passo dei gialloblu (13-18 al 10′). Nella seconda frazione, però, arriva il break decisivo: la truppa castellana piazza un parziale di 8-21 e scappa andando negli spogliatoi sul 21-39. Nella ripresa i gialloblu controllano senza problemi toccando il +28 al 30′ (27-55) e l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

FOLGORE FUCECCHIO – ABC CASTELFIORENTINO 40-86

Parziali: 13-18, 8-21, 6-16, 13-31

Tabellino: Rosi 14, Filippello, Ticciati 10, Bertelli 4, Merlini 6, Marchetti 4, Bartolini 2, Lilli 6, Damiani 14, Bici 10, Viviani 15, Bernardoni 1. All. Calvani. Ass. Cioni.v

