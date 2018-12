Saltavanti, settimo posto in finale di Serie C

Sabato 15 dicembre a Civitavecchia si è tenuta la finale del Campionato di Serie C Gaf, zona tecnica 5, dove la Saltavanti ha schierato in campo la sua squadra con Aurora Ulivelli, Irene Sardi, Chiara Bagnolesi, Giulia Rigatti, Valentina Ingrassia e Eleonora Riva ( quest'ultima rimasta ai box per un piccolo infortunio ad un tallone ) per l'ultima tappa del campionato. Le ragazze si sono mostrate più determinate delle precedenti prestazioni, presentando anche nuovi elementi agli attrezzi. Tuttavia l'ansia e l'agitazione giocano ancora una volta qualche scherzo di troppo alla trave, che non gli permette di concludere al massimo la loro gara. La squadra riesce comunque a strappare un 7° posto nella classifica della giornata e un 8° nel campionato su 18 squadre che, nonostante i numerosi errori e imprevisti, fanno ben sperare per il futuro.

Fonte: Saltavanti Empoli

