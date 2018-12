SMSBiblio, le iniziative per il periodo natalizio

Giovedì 20 dicembre (ore 17.00) incontro “Nati per Leggere Pisa, parole e storie per crescere…alla SMSBiblio”. Letture per bambini e bambine da 3 a 6 anni a cura del gruppo dei volontari/e NpL

Giovedì 20 dicembre (ore 17.00) Maratona di poesia. Quest’anno l’Associazione “Libera&Umanamente scrivere” invita gli amici a scambiarsi insieme gli auguri di Natale con la poesia. I presenti leggeranno le loro poesie e diverranno protagonisti dell’incontro presso la SMSBiblio. Il tema è libero, si potranno leggere le proprie poesie, ma anche quelle di autori diversi o piccoli testi in prosa. Seguirà brindisi natalizio.

Orari per le festività natalizie

La SMSBiblio, Biblioteca Comunale di Pisa (via San Michele degli Scalzi 178) informa che sabato 29 dicembre e sabato 5 gennaio 2019 sarà aperta tutto il giorno con orario continuato (ore 09.00-19.30). Lunedì 24 e lunedì 31 dicembre 2018, invece, resterà chiusa per l’intera giornata.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

