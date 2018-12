'Il sole in classe', il progetto Anter per le scuole

Per il terzo anno consecutivo ANTER (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili) presenterà il progetto di educazione ambientale “Il Sole in Classe” alle bambine e ai bambini dell’Istituto comprensivo “E. Fermi” di Serravalle Pistoiese. VENERDÌ 21 DICEMBRE alle ore 10:15 l’Ambasciatore ANTER Paolo Bruni, insieme ad altri volontari, incontrerà gli alunni e le insegnanti delle classi quarte (A, B, P) della Scuola primaria “Ilaria Alpi” di Casalguidi per sensibilizzare i più piccoli ad un utilizzo consapevole dell’energia pulita. Quante sono le fonti rinnovabili? Da dove provengono? Come si possono trasformare in energia? Sono solo alcune delle molte domande alle quali “Il Sole in Classe”, con un approccio ludico-didattico, ha l’ambizione di voler rispondere nei 90 minuti di “lezione” attraverso la proiezione di un cartone animato, di slide e video. È anche un’occasione per invitare le scuole che hanno ospitato il progetto educativo a partecipare ad un concorso nazionale, l’Anter Green Awards, che premia gli istituti che realizzano il miglior disegno, la migliore poesia/racconto o il miglior evento mediatico, con un anno di fornitura gratuita della quota energia della bolletta elettrica. Naturalmente, energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Con l’appuntamento di venerdì, che coinvolgerà 60 ragazzi, l’Istituto FERMI sfiorerà i 300 alunni sensibilizzati alle questioni di sostenibilità ambientale. Un ringraziamento sincero va alla Preside Lucia Maffei e all’insegnante Valentina Baroncelli per la preziosa collaborazione offerta e all’intero corpo docente.

ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, è nata nel 2009 in Toscana e dalla sua nascita ha coinvolto oltre 220mila persone che si sono associate scegliendo di dare un contributo per tutelare e diffondere le energie da fonti rinnovabili. La missione dell’Associazione è quella di aiutare il Paese a sviluppare il potenziale delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. Attraverso i suoi numerosi progetti ANTER si pone due obiettivi: coinvolgere i cittadini, tramite campagne di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità economiche ambientali generate dalla diffusione di queste nuove forme di energia, e tutelare e promuovere le condizioni di sviluppo del settore a livello istituzionale. www.anteritalia.org

Fonte: Ufficio Stampa

