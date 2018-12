Spray al peperoncino pericoloso o necessario? si dividono a metà i lettori di gonews.it

L'uso dello spray al peperoncino divide i lettori di gonews.it. Nel sondaggio di questa settimana avevamo chiesto un'opinione rispetto a questo strumento dopo i fatti di cronaca accaduti in Toscana e anche, con risultati più tragici, a livello nazionale. Per solo un voto in più l'utilizzo è "necessario contro le aggressioni": sono infatti 118 (il 50,21%) coloro che credono che lo spray al peperoncino sia utile, mentre 117 chi ritiene sia pericoloso. Un risultato che conferma come su questo tema ci sia ancora un lungo dibattito da portare avanti.