Vescovo in visita all'ospedale, all’Hitachi rail e alla comunità del Poggiolino

«Saranno giorni intensi che mi permetteranno di incontrare molte persone in luoghi simbolo di questa città. Incontri, volti e storie di persone che parleranno di Gesù in questi giorni in preparazione al Natale».

Così mons. Tardelli parla della settimana densa di impegni, in visita ad alcune realtà della Diocesi e della città in occasione del S. Natale.

Dopo gli auguri ai degenti e al personale dell’ospedale S. Jacopo, lunedì 17 dicembre il vescovo ha incontrato gli operatori e i fruitori della mensa don Siro Butelli. Martedì 18 mons. Tardelli parteciperà a una meditazione sul Natale presso il Centro Sant’Anna, mentre Giovedì 20, alle 16 celebrerà la Santa Messa presso lo stabilimento della Hitachi Rail.

Sabato 22, alle ore 18,30, il vescovo incontrerà l’associazione “Raggio di Speranza in stazione”.

La mattina della vigilia di Natale mons. Tardelli visiterà la comunità del Ceis a “Poggiolino”.

Fonte: Ufficio Stampa

