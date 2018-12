Smantellamento navi a Piombino, 20 milioni di euro all'Autorità portuale

Queste risorse saranno destinate alle opere necessarie per rendere possibili le attività di smantellamento delle navi, di manutenzione e di refitting navale, in particolare la costruzione del banchinamento alla radice della banchina Est del molo di sottoflutto, il prolungamento del molo di sottoflutto a protezione dello specchio acqueo e la realizzazione degli impianti necessari per garantire la funzionalità della piattaforma.

Con la delibera approvata la Giunta regionale designa inoltre l'agenzia regionale Artea come l'ente terzo ed intermedio (previsto dalla delibera CIPE 46/2014) responsabile delle attività di controllo, certificazione della spesa e pagamento.