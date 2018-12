Abbandona tapparelle in legno dietro ai cassonetti in via di Ugnano, multa da 600 euro

Aveva abbandonato delle tapparelle di legno dietro i cassonetti di via di Ugnano ma dopo alcuni giorni di indagini la Polizia Municipale l’ha e per il responsabile è scattata la multa da 600 euro.

I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando alcuni cittadini hanno segnalato ad una pattuglia dell’Isolotto un abbandono di rifiuti ingombranti in via di Ugnano, in specifico si trattava di tapparelle in legno. Gli agenti hanno iniziato le indagini e dopo aver sentito alcune testimonianze ed effettuate ricerche in zona, sono riusciti a ricostruire la targa del veicolo utilizzato per l'abbandono scoprendo che apparteneva a un residente della zona. L’uomo è stato convocato ieri pomeriggio presso gli uffici della Polizia Municipale e, messo alle strette dalle foto e dalle testimonianze, ha confessato di aver recentemente rinnovato gli avvolgibili delle finestre della propria abitazione e aveva abbandonato i vecchi all’esterno dei cassonetti. Per lui, 50 anni, è scattato un verbale da 600 euro sulla base del Testo Unico dell’Ambiente.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

