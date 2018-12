Abbandono di rifiuti, due nuove multe a Altopascio

Ripresi dalla telecamera ambientale “No dumping” mentre scaricavano rifiuti ingombranti, tra materassi, tavole, sacchi della spazzatura e altri materiali di uso domestico, in via Firenze, vicino al magazzino comunale. Autori del gesto sono stati due cittadini non residenti ad Altopascio, che potevano disfarsi degli oggetti rivolgendosi al servizio di raccolta e smaltimento del proprio comune. Entrambi riceveranno una multa di 400 euro a testa.

Continua così l'impegno dell'amministrazione D’Ambrosio e della Polizia Municipale contro la pratica incivile dell'abbandono dei rifiuti, che colpisce varie zone del territorio, nonostante i ripetuti controlli, le telecamere e le multe. Una vera e propria battaglia, come la definiscono il sindaco, Sara D'Ambrosio, e l'assessore all'ambiente, Daniel Toci, che riguarda il decoro urbano, il rispetto dell'ambiente, una maggiore fruizione degli spazi pubblici e l'educazione civica.

I contatti per le segnalazioni sono: email: informa@comune.altopascio.lu.it; Urp: 0583.216455; Ascit: 800942951; Polizia Municipale: 0583.216338, 335.8030440.

Fonte: Comune di Altopascio

