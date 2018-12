Al CineMarioMonicelli i film sotto l’albero di Natale

Vent'anni prima danzavano tra i comignoli di Londra, scortati dalla tata magica Mary Poppins e un bizzarro gruppo di spazzacamini saltellanti.

Dopo che la governante di casa Banks ha dato le dimissioni, la famiglia fa un annuncio sul Times per trovare una sostituta. Varie candidate si presentano ma una ragazza scende dal cielo e fa la gioia dei bambini. La famiglia si ridimensiona e trova la serenità. Poi Mary Poppins torna su in cielo.

In programma sabato 22 dicembre alle 21.30; domenica 23 dicembre, martedì 25 e mercoledì 26 dicembre alle 17.30 e alle 21.30.

Per San Silvestro, Capodanno ed Epifania in programma tre film: Ralph spacca internet, Il testimone invisibile e Moschettieri del Re.

Ralph spacca internet :nella sala di giochi di Litwak le cose vanno molto meglio da quando Ralph ha la sua amica Vanellope e Vanellope ha il suo eroe Ralph. A volte, se mai, alla ragazzina va un po' stretto il suo gioco: sempre le stesse piste, poco spazio per l'imprevisto. Ma ecco che una grande avventura bussa allora alle loro porte, quando un guasto al volante di Sugar Rush, e l'impossibilità di reperire il pezzo di ricambio, minaccia di mandare in pensione il gioco di Vanellope, lasciando senza casa e senza lavoro lei e tutti gli altri corridori. Non resta che tentare di acquistare il volante su Ebay, avventurandosi in quell'ignoto universo chiamato Internet.

In programma martedì 1 gennaio e mercoledì 2 alle 17.30, sabato 5 gennaio alle 17.30 e domenica 6 gennaio alle 15.30.

Il testimone invisibile : Adriano Doria è "l'imprenditore dell'anno" nella nuova Milano da bere. Guida una BMW, porta al polso un Rolex vistoso, ha una moglie e una figlia adorabili e un'amante bella come Miss Italia. Ma ora si trova agli arresti domiciliari, accusato di aver ucciso l'amante Laura, nonostante si dichiari del tutto innocente. Per salvarsi dalla galera la sua unica speranza è Virginia Ferrara, avvocatessa penalista di gran fama. Virginia però vuole che Adriano le racconti per filo e per segno (perché "la plausibilità è nei dettagli") tutta la verità e nient'altro che la verità, in quello che pare, a tutti gli effetti, un interrogatorio. Ma stabilire la verità non sarà facile, e ci vorrà tutta l'abilità dell'avvocatessa per trovare il bandolo della matassa.

In programma sabato 29 dicembre alle 21.30; domenica 30 dicembre alle 17.30 e alle 21.30 ; martedì 1 gennaio e mercoledì 2 alle 21.30.

In Moschettieri del Re, il film di Giovanni Veronesi, ritroviamo, un po' invecchiati, i quattro eroi creati da Alexandre Dumas: D'Artagnan (Pierfrancesco Favino), Athos (Rocco Papaleo), Aramis (Sergio Rubini) e Porthos (Valerio Mastandrea). Oggi sono un allevatore di bestiame sgrammaticato, un castellano lussurioso, un frate indebitato e un locandiere ubriacone, che per amor patrio saranno di nuovo moschettieri.

Un po' attempati, cinici e disillusi, ma sempre abilissimi con spade e moschetti, richiamati all'avventura dopo oltre vent'anni dalla Regina Anna (Margherita Buy) per salvare la Francia dalle trame ordite a corte dal perfido Cardinale Mazzarino (Alessandro Haber) con la sua cospiratrice Milady (Giulia Bevilacqua).

Affiancati nelle loro gesta dall'inscalfibile Servo (Lele Vannoli) muto, e da un'esuberante Ancella (Matilde Gioli), i quattro - in sella a destrieri più o meno fedeli - combatteranno per la libertà dei perseguitati Ugonotti e per la salvezza del giovanissimo, parruccato e dissoluto Luigi XIV. Muovendosi al confine tra eroico e prosaico, i nostri si spingeranno fino a Suppergiù, provando a portare a termine un'altra incredibile missione. Difficile dire se sarà l'ultima o la penultima.

In programma sabato 5 gennaio alle 21.30, domenica 6 gennaio alle 17.30 e alle 21.30; martedì 8 e mercoledì 9 alle 21.30.

Biglietto intero 7 euro, ridotto 6 euro, soci Coop 6 euro; martedì, mercoledì e non festivi 3 euro.

Riduzioni sono riservate a persone fino a 26 anni e possessori di carta giovani fino a 30 anni, adulti oltre 65 anni, portatori di handicap e soggetti con invalidità riconosciute, per ottenere la riduzione occorre presentare opportuna documentazione, abbonati del teatro del popolo e soci Coop. Le riduzioni non sono cumulabili.

Per rimanere aggiornati sulla programmazione del cinema, cliccate “mi piace” sulla pagina facebook: www.facebook.com/cinemamariomonicelli.

Per informazioni ci si può rivolgere alla biglietteria del CineMario Monicelli presso il Ridotto del Teatro del Popolo (piazza Gramsci,77) telefono 0571 633482/684594 o email info@teatrocastelfiorentino.it.

La programmazione è disponibile anche sul sito www.teatrocastelfiorentino.it.

