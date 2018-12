Ast e Ussi: "Grave comportamento del presidente del Pisa con i giornalisti"

Con grande sconcerto e preoccupazione l'Associazione Stampa Toscana e il Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi USSI segnalano al presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina e al presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli l’atteggiamento inqualificabile tenuto oggi dal presidente del Pisa Sporting Club, Giuseppe Corrado, nei confronti di alcuni giornalisti.

Il presidente Corrado, peraltro, non è nuovo ad atteggiamenti di intolleranza tenuti nei confronti della stampa; si chiede pertanto un intervento immediato ed energico da parte delle massime Istituzioni calcistiche per fermare una volta per tutte una spirale insidiosa che ha già superato il livello di guardia e per evitare il ripetersi di episodi del genere che offendono la categoria dei giornalisti e screditano l’intero mondo del calcio italiano.

Fonte: Associazione Stampa Toscana

