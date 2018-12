Babbo Natale viene a Bellavista, sorpresa per il 2018

Sabato 22 Dicembre una piacevole sorpresa attende i bambini ed i più grandi della frazione di Poggibonsi, Bellavista.

Infatti, grazie al neonato Comitato per Bellavista, i bambini potranno incontrare Babbo Natale che per l’occasione riceverà le letterine, consegnerà piccoli dolci e caramelle, potranno fare fotografie ricordo.

“Non abbiamo mai avuto un Babbo Natale a Bellavista, spiega il Presidente del Comitato Daniele Chiti, ci sembrava giusto offrire un momento di spensieratezza e divertimento anche ai piccoli che abitano a Bellavista, ma non solo, anche le altre frazioni come Lecchi, Staggia Senese e perchè no, anche chi vuole venire da Poggibonsi è ben gradito!”

L’impegno per far tornare a vivere la nostra frazione c’è tutto, Babbo Natale sarà presente in giro nella zona commerciale, intrattenendo bambini ed anziani.

Con questo vogliamo ringraziare tutti i commercianti di Bellavista che ci mettono in condizione ed aiutano supportandoci nelle nostre iniziative.

Il commercio che vogliamo veder rifiorire anche da noi. Per la Befana? Noi gli abbiamo telefonato, ha detto cercherà di venire anche lei.

