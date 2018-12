In centro con un furgone sospeso dalla circolazione, multa salata

Ha utilizzato il furgone della ditta per la quale lavorava anche se era sospeso dalla circolazione, ma è stato fermato dalla Polizia Municipale mentre transitava in centro. È successo questa mattina in piazza San Firenze. Intorno alla 10 una pattuglia della Zona Centrale ha fermato per controlli un furgone. Il conducente, un 47enne italiano residente in provincia di Firenze, ha mostrato agli agenti la carta di circolazione del mezzo da cui emergeva che il veicolo stesso era sospeso dalla circolazione per mancata revisione.

Il mezzo, intestato a una ditta della provincia di Firenze, era già stato fermato sempre stamani da una pattuglia dei Carabinieri che, verificata la mancanza di revisione, lo avevano già sospeso dalla circolazione. Ma nonostante questo il conducente ha proseguito il suo giro di consegne in centro. Il 47enne dovrà pagare un verbale da 1.959 euro, per il veicolo è scattato il fermo di 90 giorni e con il carro attrezzi è stato portato in officina per la revisione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

